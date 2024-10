Baroni: "Ululati a Tchaouna? Sì, la Uefa ha visto"

L'allenatore della Lazio è estremamente soddisfatto per il successo di Enschede offuscato in parte dagli insulti razzisti a Tchaouna: "Purtroppo confermo che il giocatore ha percepito ululati dagli spalti e l'ho dovuto sostituire. Sanzioni Uefa? Credo di sì perché il quarto uomo ha visto". Sulla gara: "Mi aspettavo una gara di personalità e l'ho vista" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Marco Baroni è certamente soddisfatto per la prestazione della Lazio culminata nel successo di Enschede contro il Twente, terzo consecutivo in Europa League. Atmosfera di gioia, tuttavia, rovinata da uno spiacevole episodio a fine gara nei confronti di Tchaouna probabile vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi di casa: "Gli ululati a Tchaouna? Purtroppo confermo che il giocatore ha percepito questo, è un tema che ora non vorrei esporre, abbiamo cercato di tranquillizzarlo e poi l'ho sostituito perché non era più nelle condizioni emotive di continuare. Ma credo che il quarto uomo abbia visto quanto successo. Sanzioni dall'Uefa? Credo di sì". Quanto allo specifico della gara: "E' andato tutto bene perché l'abbiamo preparata bene - dice - Sono gare complicate perché c'è un ambiente caldo qui e una squadra giovane che pressava molto. Ci siamo trovati in superiorità numerica e in vantaggio, mi aspettavo una gara di personalità che dovevamo chiudere e anche se non l'avessimo chiusa avremmo dovuto fare molta attenzione e così è stato".

"Gigot ci ha dato personalità, Dele crescerà ancora molto" Esordio dal 1' per Gigot e ottima prestazione anche di Dele-Bashiru: "Sono contento per Gigot che ci ha dato carisma e personalità, Dele non è una sorpresa, bisogna dargli il tempo perché c'è un ambiente diverso, un modo di lavorare diverso e c'è un percorso da fare e dunque crescerà esponenzialmente". Belle le parole spese nel post-gara da Pedro e Isaksen che apprezzano il modo propositivo che ha questa Lazio nell'affrontare le partite: "Sono felici? Mi fa piacere, io credo che la squadra deve avere una parte di emotività, trasmettere sentimenti è una cosa importante, questo aspetto non va sbagliato, si può perdere ma non si deve sbagliare questo atteggiamento, stiamo facendo una proposta, la squadra è andata in pressione alta perché volevamo togliere loro il palleggio e quindi sono contento, recuperiamo e rimettiamo testa al campionato".