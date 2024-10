I giallorossi si sbloccano in Europa League con la prima vittoria, partita analizzata da Ivan Juric: "Mancano ancora certezze, ma abbiamo strameritato la vittoria. Buona anche la gestione nel finale". Sui singoli a partire da Hummels: "Lo vedo nella posizione di Ndicka, che è in vantaggio in questo momento. Avrà le sue chance. Le Fée mi piace molto ma può fare meglio, Pisilli è un talento incredibile"

Una vittoria importantissima, la prima in questa Europa League. Si sblocca la Roma, che all'Olimpico supera 1-0 la Dinamo Kiev e si rilancia in classifica con 4 punti. Nonostante le assenze (Soulé e Mancini per febbre) oltre alle rotazioni iniziali, i giallorossi ottengono un successo chiave in un momento complicato della stagione. Decisivo il rigore di Dovbyk, prestazione analizzata a Sky da Ivan Juric: "Ci sono stati momenti in cui la squadra mi è piaciuta molto, altri meno. Mancano ancora certezze, ma abbiamo strameritato la vittoria. Anche nel finale l’abbiamo gestita bene. L’aggressione è stata ottimale, l’avevamo fatta bene anche contro Inter e Monza. Manca il momento ideale per colpire l’avversario: ci dobbiamo lavorare per migliorare".