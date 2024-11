Tifosi israeliani aggrediti in Olanda: le news

Scene drammatiche nella notte ad Amsterdam. Alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv, sconfitto ieri dall'Ajax in Europa League, sono stati aggrediti per le strade di Amsterdam da gruppi con bandiere palestinesi. Sarebbero circa 10 i tifosi israeliani feriti, secondo quanto riportano le fonti ufficiali del Governo israeliano, che ha diffuso attraverso i prorpri account social ufficiali le scene delle aggressioni. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali "ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi" e ha chiesto che due aerei vengano inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittima dell'aggressione. Sul web sono stati diffusi video che mostrano persone a volto coperto e con in mano bandiere palestinesi assalire un tifoso del Maccabi, sconfitta ieri sera dall'Ajax in Europa League. Nel frattempo il Maccabi Tel Aviv, attaverso i suoi profili social, ha invitato i propri tifosi a rimanere negli alberghi in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, chiedendo ai propri supporter di non uscire mostrando i colori del club: "Dopo gli eventi della serata, il club è in contatto diretto con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura e dello Sport per coordinare il ritorno dei tifosi che si trovano ad Amsterdam. Il nostro obiettivo principale è il ritorno rapido e sicuro dei tifosi in Israele. Invitiamo tutti i nostri tifosi a seguire le direttive del Quartier Generale della Sicurezza Nazionale. Vanno evitati gli spostamenti per strada e restate chiusi nelle camere d'albergo"