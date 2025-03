Quarti d'oro in un quarto d'ora, la Lazio ora crede nella finale di Bilbao

Ancora una volta i biancocelesti hanno rimesso in piedi la partita nel finale, dimostrando grande determinazione e caparbietà. Baroni ha trasmesso alla squadra la giusta mentalità: la finale di Europa League è un obiettivo alla portata. Così come la qualificazione alla prossima Champions, che passa domenica da Bologna, in uno scontro più che mai diretto. Il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider