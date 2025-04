Lazio, ricominciare da capo sarebbe un errore

Dopo una buona gara e qualche piccola disattenzione (pagata a caro prezzo) la Lazio viene eliminata ai rigori dal Bodo/Glimt. Alla squadra di Baroni ora non rimane che la delusione, ma c'è ancora un quarto posto da provare a conquistare e il lavoro fatto finora non è da disperdere. Per Sky Sport Insider, Maurizio Compagnoni analizza da chi e come ripartire