Di nuovo in Europa League a distanza di cinque anni, la squadra di Amorim se la vedrà a San Siro contro il Benfica dalla prima fascia. Sarà sfida in casa anche con Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia. C'è un'altra inglese (il Bournemouth) in trasferta, dove i rossoneri giocheranno sui campi di Olympiacos, Salisburgo e Levski Sofia

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO