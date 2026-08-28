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Europa League, calendario e partite Milan: avversarie, date e orari

Europa League

Di nuovo in Europa League a distanza di cinque anni, la squadra di Amorim se la vedrà a San Siro contro il Benfica dalla prima fascia. Sarà sfida in casa anche con Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia. C'è un'altra inglese (il Bournemouth) in trasferta, dove i rossoneri giocheranno sui campi di Olympiacos, Salisburgo e Levski Sofia

EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO

Ufficiali le avversarie del Milan nell'Europa League 2026/27, competizione che i rossoneri tornano a disputare a distanza di cinque anni. Presente in prima fascia nel sorteggio a Montecarlo, la squadra di Amorim ha pescato dalla stessa urna il Benfica (match a San Siro) in un incrocio dai ricordi memorabili. Impegni in casa anche contro Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia. Per quanto riguarda le sfide in trasferta, invece, c'è un'altra inglese (il Bournemouth) oltre ai match contro Olympiacos, Salisburgo e Levski Sofia.

Le avversarie del Milan

  • Benfica (in casa)
  • Olympiacos (in trasferta)
  • Ferencvaros (in casa)
  • Salisburgo (in trasferta)
  • Sunderland (in casa)
  • Bournemouth (in trasferta)
  • Ararat-Armenia (in casa)
  • Levski Sofia (in trasferta)

Le date dell'Europa League*

  • 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
  • 2^ giornata: 15 ottobre 2026
  • 3^ giornata: 22 ottobre 2026
  • 4^ giornata: 5 novembre 2026 
  • 5^ giornata: 26 novembre 2026
  • 6^ giornata: 10 dicembre 2026
  • 7^ giornata: 21 gennaio 2027
  • 8^ giornata: 28 gennaio 2027
  • Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
  • Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
  • Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 
  • Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte

* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare

Il meccanismo dell'Europa League

Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.

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