SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid; Mazurek, Barry; Redzic, Vertessen, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl



Si chiamava Casino Salisburgo quando incrociò i rossoneri nella Champions 1994/95 (doppia vittoria nel segno di Simone e Massaro). Dopo 28 anni era invece entrato nella galassia Red Bull quando la squadra di Pioli pareggiò in Austria (reti del futuro milanista Okafor e Saelemakers) prima di dominare 4-0 a San Siro. Dimenticate il club che ha dominato in patria vincendo 10 titoli di fila: l'ultimo risale al 2023, quando nell'albo d'oro sono seguiti Sturm Graz (due volte) e per ultimo il Lask. La filosofia societaria è sempre improntata a giovani e talenti: ricordate Pavlovic venduto proprio al Milan? Se le ultime cessioni hanno riguardato tra gli altri Gadou, Schuster, Daghim e Alajbegovic (oggi alla Juve), il mercato ha portato nuovi prospetti (Boma, Mazurek e Matijasevic) oltre al più esperto Tabakovic che ricordiamo purtroppo a Zenica. Al 37enne Danny Rohl (ex Rangers) il compito di allenarli. Da tenere d'occhio anche i centrocampisti Diabaté e Kjaergaard, davanti Konaté e Baidoo garantiscono gol e dinamismo