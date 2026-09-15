Milan-Benfica, Amorim: "Vogliamo vincere, non esiste un obiettivo minimo in Europa League"
Alla vigilia della sfida con il Benfica (mercoledì alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW), Amorim presenta il match: "In Europa League non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste. Puntiamo a vincere". Sulla formazione: "Non la svelo, ma Hutchinson potrebbe giocare, è pronto". Gonçalo Ramos: "Benfica come la mia casa: voglio segnare ma se faccio gol non esulto"
Termina qui la conferenza stampa di Amorim
Domani Milan-Benfica, alle 21 in diretta su Sky
In questo avvio abbiamo visto i punti di forza del Milan. I rinforzi daranno più equilibrio?
"Abbiamo vari giocatori che devono dare continuità al loro gioco e al progetto. Il Benfica parte bene dalle fasce e poi si accentrano bene. Ha un allenatore di grande qualità e cercheranno di vincere. Noi come Milan siamo pronti"
Per Gonçalo: Hai ricevuto consigli ieri da Ibrahimovic in visita a Milanello?
"No, non mi ha dato nessun consiglio in particolare ma è stato molto gentile: mi ha accolto e chiesto come mi trovo. E' una leggenda, è bello poter contare su di lui"
Qual è l'obiettivo minimo in Europa League? Dove sarebbe contento di arrivare, anche a livello economico?
"Nei grandi club come il Milan non esiste il concetto di obiettivo minimo. O si vince o non si vince e se non si vince ci sono critiche. L'unico obiettivo è vincere, per evitarle. Le critiche sono il prezzo che si paga per avere l'opportunità di allenare una squadra come il Milan. Vogliamo vincerle tutte per cercare di arrivare alla finale"
Dopo la Lazio ha detto 'non sono pazzo': ma ora ha capito chi sono i titolarissimi e quelli che vengono dopo di loro?
"Ho le idee chiare su quale potrebbe essere la formazione iniziale ma ci sono tre competizioni ed è impossibile pensare di lottare per tutto con 11 o 14 giocatori. La mentalità deve coinvolgere tutti. Devo capire quali sono le qualità dei singoli per usarle al meglio nelle varie partite"
Per Gonçalo: Non so come funziona in Portogallo ma qui, tre partite senza gol e sono arrivate le critiche: domani giocherai anche per smentire chi ti ha criticato?
(interviene Amorim): "E' lo stesso in Portogallo! Non segni, ti criticano!"
Gonçalo: "Preciso: due partite, non tre. C'è sempre una specie di attaccamento al ruolo delle punte, che devono sempre fare gol, e non lo trovo corretto. Potrei fare un gran gioco e non segnare oppure far gol giocando male. Non considero cattive le mie prestazioni quando non ho segnato"
Ha visto come sta andando il Benfica in campionato in Portogallo? Può vincere il trofeo?
"Il Benfica può ambire a tanti trofei. Può vincere perché ha un grande allenatore e grandi giocatori. Il Benfica come tanti club portoghesi. Ha un'identità forte. Ma vale anche per il Milan. Se mi manca il Portogallo? Chiaro, ma ora il progetto è rimanere qui per diversi anni, Milano è la mia seconda casa"
Hutchinson è pronto per giocare?
"Sì, perché no. Può giocare dall'inizio, è pronto. Però mantengo riserbo totale sulla formazione iniziale, la stiamo studiando, però è pronto"
In settimana si è parlato tanto di Modric dopo l'ultima prestazione non positiva. Perché giochi bene avete bisogno di controllare il pallone: è un problema tattico? E domani giocherà?
"Importante è organizzare lo schema per avere un forte possesso palla. Tanti sembrano avere un parere definito e immutabile su un giocatore. Contro la Juve Moreira era stato giudicato negativamente e poi è diventato un eroe del Milan. Anche su Modric: è un grandissimo giocatore, ha vinto il Pallone d'Oro, so cosa vale, non arrivo mai a conclusioni affrettate quando parlo di un singolo"
Si è detto che Amorim avrebbe potuto allenare il Benfica
"Io avevo le idee chiare. C'era la possibilità di tornare in Portogallo ma avevo deciso di fermarmi un attimo. Poi però sono stato chiamato dal Milan, non potevo dire di no e ho fatto dietrofront. E' la decisione di cui sono più contento"
I cambi contro la Lazio hanno cambiato la partita: intendi ripartire da quel secondo tempo? E che riflessioni hai fatto?
"C'è stato un cambio di atteggiamento da un tempo all'altro in quella partita, non è stato un cambio di nomi a far girare la partita. E' cambiato proprio l'atteggiamento generale della squadra. Ho fatto le mie valutazioni"
Con lo United sei arrivato in finale di Europa League e la conosci bene: è quello l'obiettivo? E per Gonçalo: esulterai in caso di gol?
Gonçalo: "Benfica è la mia casa, ho passato più tempo lì che a casa della mia famiglia. Se segno non esulto ma la voglia di fare gol è tantissima"
Amorim: "E' una competizione e l'obiettivo è chiaramente vincere. Vogliamo arrivare in finale, ci sono tante squadre competitive ma bisogna gestire al meglio la rosa. Se c'è la motivazione si può vincere ogni competizione. L'obiettivo è sempre quello: vincere"
Per Gonçalo Ramos: Hai voglia di rivivere questa sfida con i tifosi del Milan?
"Giocare in casa è sempre speciale, bellissimo. Sono qui da un mese ma non mi è ancora capitato. Potremo contare sui nostri tifosi che renderanno tutto speciale"
Milan-Benfica, è Europa League ma la storia parla di Champions... E' un fascino che entrerà in campo?
"Chiaramente non vediamo l'ora di iniziare e conosciamo la storia. E' una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan. Io ho avuto un passato nel Benfica ma sono qui per vincere"
Amorim arriva in sala stampa, inizia la conferenza
Con lui c'è anche Gonçalo Ramos
Vittoria a fatica per il Benfica in campionato
Il Benfica vince a fatica, crollo del Nec NijmegenVai al contenuto
Milan reduce da un pareggio in rimonta con la Lazio: gli highlights
Si parte con il Benfica, si chiude con il Levski Sofia: le avversarie del Milan
Milan, alla scoperta delle avversarie in Europa LeagueVai al contenuto
La lista Uefa del Milan: tutti i calciatori disponibili
Milan, la lista Uefa per l'Europa League 2026-2027: i giocatoriVai al contenuto
Milan-Benfica, la conferenza di Amorim LIVE alle 14
Domani sera alle 21, il Milan affronterà il Benfica nella prima giornata della League Phase di Europa League. Ruben Amorim, allenatore rossonero, alle 14 interverrà in conferenza stampa per presentare il match.