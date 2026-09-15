In settimana si è parlato tanto di Modric dopo l'ultima prestazione non positiva. Perché giochi bene avete bisogno di controllare il pallone: è un problema tattico? E domani giocherà?

"Importante è organizzare lo schema per avere un forte possesso palla. Tanti sembrano avere un parere definito e immutabile su un giocatore. Contro la Juve Moreira era stato giudicato negativamente e poi è diventato un eroe del Milan. Anche su Modric: è un grandissimo giocatore, ha vinto il Pallone d'Oro, so cosa vale, non arrivo mai a conclusioni affrettate quando parlo di un singolo"