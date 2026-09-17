Appuntamento oggi con la prima giornata dell'Europa League: in campo Juventus e Nec, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Juventus-Nec , prima giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Da non perdere Sky Calcio Show : a lle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Fabio Capello , Alessandro Costacurta , Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini . Giovedì a mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi , Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo .

I numeri di Juventus e Nec

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2N, 2P); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il Nec. Il Nec partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale). La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4V, 8N, 5P). Il Nec sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA). La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso). La Juve sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12V, 4N, 2P). Il Nec ha chiuso al terzo posto l'ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3).