Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Juventus-Nec, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

guida tv

Appuntamento oggi con la prima giornata dell'Europa League: in campo Juventus e Nec, impegnate oggi alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

JUVE, CALENDARIO IN EUROPA LEAGUE

Dove vedere Juventus-Nec in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Juventus-Nec, prima giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Da non perdere Sky Calcio Show: alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini. Giovedì a mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo.

I numeri di Juventus e Nec

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2N, 2P); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il Nec. Il Nec partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale). La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4V, 8N, 5P). Il Nec sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA). La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso). La Juve sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12V, 4N, 2P). Il Nec ha chiuso al terzo posto l'ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Milan senza personalità, si riparta dai leader

Riccardo Montolivo

I difetti del Milan secondo Costacurta e Capello

Europa League

Nel post partita di San Siro l'analisi del secondo gol del Benfica contro il Milan nell'esordio...

Lukebakio, il gol che ha sbloccato Milan-Benfica

Europa League

È Dodi Lukebakio a sbloccare la sfida di Europa League tra Milan e Benfica. Al 16', l'esterno...

Leverkusen-Celje, lo sfortunato autogol di Seslar

Europa League

Episodio sfortunato per Svit Seslar nella prima giornata della League Phase di Europa League tra...

Amorim: "Serve creare un'idea, ma anche vincere"

Europa League

L'allenatore rossonero a Sky dopo la sconfitta: "Teniamo la palla ma ci manca creatività vicino...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE