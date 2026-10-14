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Milan, Camarda fra le possibili novità a Salisburgo

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Nel VIDEO Manuele Baiocchini da Milanello ci racconta l'ultimo allenamento rossonero prima della trasferta di Europa League a Salisburgo. Un Milan che deve fare risultato per riscattare la sconfitta dell'esordio a San Siro contro il Benfica. Amorim darà spazio ad alcuni giocatori fin qui poco utilizzati. Su tutti Camarda impiegato per ora complessivamente solo 8 minuti in stagione. Dovrebbero rivedersi fra i titolari anche Tomori e Jashari. La squadra nel pomeriggio vola in Austria

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