Nel finale con l’AZ, dopo l'annullamento del 2-2 olandese, non sono passate inosservate le immagini di Spalletti furioso che mostra il pugno a Cabal: dal labiale non si capisce il messaggio verso il colombiano ma certo l’allenatore non era felice. In conferenza non è tornato sull’episodio ma ha detto: "Le decisioni non prese sono peggio di quelle sbagliate: se decidi, decidi sbagliato e fai qualcosa di sbagliato, ti costa meno di una decisione non presa, che è la peggiore di tutti"

AZ-JUVE 1-2, HIGHLIGHTS