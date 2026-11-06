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Spalletti 'furia' contro Cabal nel finale di Az Alkmaar-Juve: il video e cos'è successo

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Nel finale con l’AZ, dopo l'annullamento del 2-2 olandese, non sono passate inosservate le immagini di Spalletti furioso che mostra il pugno a Cabal: dal labiale non si capisce il messaggio verso il colombiano ma certo l’allenatore non era felice. In conferenza non è tornato sull’episodio ma ha detto: "Le decisioni non prese sono peggio di quelle sbagliate: se decidi, decidi sbagliato e fai qualcosa di sbagliato, ti costa meno di una decisione non presa, che è la peggiore di tutti"

AZ-JUVE 1-2, HIGHLIGHTS

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