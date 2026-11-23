Il calciatore bosniaco lunedì mattina ha svolto esami strumentali al J Medical, dopo esser uscito all'intervallo dell'ultima gara contro il Venezia, che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra. Difficilmente verrà rischiato per la sfida di Europa League contro l'Omonia in programma giovedì alle 21 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Giornata di esami strumentali per Kerim Alajbegovic, che lunedì è stato visitato al J Medical dopo essere stato sostituito all'intervallo dell'ultima gara di campionato contro il Venezia. Gli accertamenti hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra. Le condizioni del bosniaco saranno monitorate giorno per giorno, ma difficilmente Spalletti lo rischierà nel prossimo impegno dei bianconeri, che giovedì alle 21 ospiteranno l'Omonia allo Stadium per la quinta giornata della League Phase di Europa League (match da seguire in diretta su Sky).
Differenziato per Kalulu e Nico Gonzalez
Intanto, dopo il 4-0 al Venezia, la squadra di Spalletti è tornata ad allenarsi in vista della sfida di giovedì sera. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica, lavoro differenziato per Kalulu e Nico Gonzalez.