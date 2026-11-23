Il calciatore bosniaco lunedì mattina ha svolto esami strumentali al J Medical, dopo esser uscito all'intervallo dell'ultima gara contro il Venezia, che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra. Difficilmente verrà rischiato per la sfida di Europa League contro l'Omonia in programma giovedì alle 21 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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