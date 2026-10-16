I tre gol del francese di questa stagione sono arrivati sempre con il tedesco in campo al suo fianco. Dopo la vittoria in rimonta a Vigo firmata dai due attaccanti Spalletti ora si dovrà interrogare sul serio se impostare la sua Juve sulla presenza contemporanea dei due terminali offensivi
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