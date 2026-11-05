Il centrocampista della Juve parla della sua gara speciale, per il gol fatto e contro il fratello Peer: "È stata una partita nella partita, nel primo tempo ha giocato più a sinistra ma nel secondo tempo gli ho ricordato che eravamo 2-0". Papà in tribuna: "Sì ma quando giochiamo è nervoso, oggi aveva due figli in campo contro, penso che dopo venti minuti sia tornato in macchina"

Serata speciale e bella e anche condita da un gol da ex, quella di Teun Koopmeiners che ha segnato la rete del vantaggio bianconero sfidando il fratello Peer in campo con la maglia dell'AZ Alkmaar: "È stata una serata bellissima. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante - dice - Con i tifosi e la coreografia, qui l'accoglienza è calda. Voglio dare sempre il massimo, il gol aiuta un po'. Nel primo tempo, forse anche con mio fratello era una piccola partita nella partita. Lui ha giocato molto a sinistra, poi nella ripresa gli ho detto che eravamo due a zero (ride, ndr)".

