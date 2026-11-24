Rimasto in campo per tutta la partita contro il Frosinone, il centrocampista rossonero ha accusato nel finale un risentimento al retto femorale destro. Non sarà a disposizione per la trasferta ad Atene e probabilmente anche per quella di lunedì sera a Cagliari. Potrebbe tornare in campo domenica 6 dicembre a San Siro contro il Parma. Intanto Tomori torna a disposizione, da valutare la convocazione di Pavlovic

Tomori torna a disposizione

Se i rossoneri non avranno Modric nella delicata trasferta ad Atene, chi sarà della partita è invece Fikayo Tomori. Il difensore inglese sta bene dopo lo stiramento alla coscia, è definitivamente recuperato ed è pronto a tornare in gruppo con la squadra. Intanto Strahinja Pavlovic, tornato in campo nel finale contro il Frosinone, sta completando il recupero e andrà valutata la sua convocazione in Europa League.