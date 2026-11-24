Rimasto in campo per tutta la partita contro il Frosinone, il centrocampista rossonero ha accusato nel finale un risentimento al retto femorale destro. Non sarà a disposizione per la trasferta ad Atene e probabilmente anche per quella di lunedì sera a Cagliari. Potrebbe tornare in campo domenica 6 dicembre a San Siro contro il Parma. Intanto Tomori torna a disposizione, da valutare la convocazione di Pavlovic
Il Milan perde Luka Modric. Rimasto in campo per tutta la partita a San Siro, vinta 5-1 contro il Frosinone, il centrocampista croato ha rimediato un infortunio nelle battute finali del match. Si tratta di un risentimento muscolare al retto femorale destro, stop che non preoccupa lo staff rossonero ma che gli impedirà di giocare la prossima gara di Europa League sul campo dell'Olympiacos. Modric rischia di saltere anche la trasferta seguente, quella in programma lunedì sera a Cagliari. L'obiettivo è riaverlo il prossimo 6 dicembre, quando il Milan affronterà il Parma a San Siro.
Tomori torna a disposizione
Se i rossoneri non avranno Modric nella delicata trasferta ad Atene, chi sarà della partita è invece Fikayo Tomori. Il difensore inglese sta bene dopo lo stiramento alla coscia, è definitivamente recuperato ed è pronto a tornare in gruppo con la squadra. Intanto Strahinja Pavlovic, tornato in campo nel finale contro il Frosinone, sta completando il recupero e andrà valutata la sua convocazione in Europa League.