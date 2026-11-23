Accordo raggiunto tra Markus Krösche e il Milan: sarà lui il nuovo direttore sportivo (head of football) dei rossoneri. Il club rossonero pagherà un indennizzo all'Eintracht Francoforte per liberare Krösche. L'ufficialità dell'arrivo del tedesco al Milan è attesa entro pochi giorni GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si aspetta solo l’ufficialità di Markus Krösche come nuovo "head of football" del Milan . Il tedesco sarà operativo da dicembre ma è già in contatto con gli uomini di mercato dei rossoneri. La società non pagherà la clausola tra i 7 e gli 8 milioni prevista dal contratto di Krösche, ma ha raggiunto un accordo con il club tedesco dell'Eintracht Francoforte per un indennizzo.



Markus Krösche, chi è il futuro ds del Milan

E' uno dei dirigenti più apprezzati del calcio tedesco per la sua capacità di scoprire prospetti futuri interessanti. Dopo due anni al Lipsia, dove ha portato giocatori come Nkunku, Dani Olmo e Szoboszlai, Krösche ha proseguito la sua carriera dirigenziale nel 2021 con l'Eintracht Francoforte con cui ha vinto l'Europa League nel 2022. Tra le sue operazioni più importanti, Kolo Muani e Marmoush, arrivati a parametro zero e rivenduti complessivamente per 170 milioni di euro oltre a Ekitiké, acquistato per 35 milioni e ceduto al Liverpool per 95.