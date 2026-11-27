Nel VIDEO Alessandro Costacurta parla del successo del Milan ad Atene sottolineando il ruolo decisivo di Hutchinson: "Da solo ha riacceso il Milan con due o tre accelerazioni, a un certo punto non riuscivano più a raddoppiarlo, è riuscito a devastare da solo la difesa avversaria. Il Milan ha sofferto tanto, credo che l'approccio non sia stato positivo, penso che il Milan soffra i ritmi alti, un pochino come tutti però, io credo che il Milan possa fare meglio"

AMORIM: "UNA VITTORIA CHE CAMBIA FUTURO EUROPEO"