Vittoria in rimonta per il Milan , che ha battuto 4-2 l'Olympiacos in trasferta. Al termine della partita, Amorim ha commentato la prestazione della sua squadra su Sky Sport. " È un successo che cambia sicuramente il nostro futuro . Vincere questa partita fa una grande differenza rispetto a uscirne senza punti. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo commesso di nuovo tanti errori e dobbiamo analizzarli . Questa partita ci ha dato tante informazioni. Ci ha mostrato su cosa dobbiamo migliorare, ma anche lo spirito che abbiamo in questo momento". Tra gli aspetti su cui lavorare, Amorim ha sottolineato l'importanza della concentrazione. " Penso che il problema più grande sia la concentrazione sui piccoli dettagli . Dobbiamo migliorare nella gestione di ogni calcio piazzato, nel modo in cui difendiamo la porta, nelle posizioni da tenere e nelle giocate da fare. Dal punto di vista tecnico ci sono giornate buone e altre meno buone, ma per me la concentrazione è la cosa più importante. A volte giocare ogni tre giorni è difficile dal punto di vista fisico , ma può essere ancora più difficile convivere con la pressione di dover vincere ogni volta . Anche su questo dobbiamo migliorare".

"Hutchinson? Può fare ancora di più"

Amorim ha poi parlato di Hutchinson, autore di un gol e due assist. "Mi aspetto sempre tanto da lui perché ha il potenziale per fare ancora di più. Siamo uniti e dobbiamo essere in grado di competere per tutti i 90 minuti. Dobbiamo essere un pochino più aggressivi. Non voglio dire cattivi perché non mi piace quella parola, però vicini a quel modo così da poter controllare le partite. La sua prestazione non mi sorprende, so che ha tanto talento. A volte è la testa che cambia tutto". L'allenatore ha poi spiegato quanto una rimonta così possa dare fiducia alla squadra nel suo percorso. "È una bella sensazione. Se riguardate con attenzione la partita con il Benfica, avevamo avuto le nostre opportunità e a volte basta un gol per cambiare una partita. Credo che contro il Benfica fossimo stati più vicini al gol di quanto lo siamo stati oggi. Oggi abbiamo preso gol in contropiede e questo ha cambiato la partita. È come nella vita, a volte bisogna vedere per crederci. Dobbiamo vedere la nostra squadra giocare bene per credere nel percorso che stiamo facendo. Quando vediamo che siamo in grado di recuperare due gol di svantaggio e di segnarne quattro, cresce anche la fiducia della squadra".