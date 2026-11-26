Passare la palla agli avversari: fatto. Provare a sventare il pericolo colpendo in pieno l'avversario e spalancandogli la porta: fatto. Qui il disastro dell'Union Saint-Gilloise nel match di Europa League contro il Lech, poi pareggiato 2-2
Passare la palla agli avversari: fatto. Provare a sventare il pericolo colpendo in pieno l'avversario e spalancandogli la porta: fatto. Qui il disastro dell'Union Saint-Gilloise nel match di Europa League contro il Lech, poi pareggiato 2-2
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