Nel VIDEO Alessandro Del Piero commenta la prova della Juventus contro l'Omonia Nicosia in Europa League. "Questa crescita di cui parlava Spalletti si è vista nell'atteggiamento della squadra anche dopo il gol subito. Le partite vanno vissute e vanno vinte per quello che ti danno. Quindi ogni momento della partita va vissuto nella sua totale intensità e quando porti a casa il risultato vuol dire che, che hai fatto sostanzialmente le cose giuste al momento giusto."

SPALLETTI: "MIO LAVORO E' TROVARE SOLUZIONI"