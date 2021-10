Un punto per i biancocelesti all'Olimpico, 0-0 imposto dal Marsiglia che ospiterà la squadra di Sarri il prossimo 4 novembre al Velodrome. Nel primo tempo ci provano Milik e due volte Luiz Felipe (attento Pau Lopez), mentre l'ex Roma Under costringe Strakosha all'intervento. Nella ripresa pericoloso Immobile: gol annullato per fuorigioco e traversa. Ancora decisivo Pau Lopez su Pedro. La Lazio sale a quota 4 punti nel gruppo E di Europa League