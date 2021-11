Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni del match di Europa League

Alle 21 i biancocelesti sfidano i francesi, distanti un solo punto in classifica nel gruppo E. Immobile è partito con la squadra ma va verso la panchina: favorito Muriqi. Cataldi in vantaggio su Leiva in regia, Milinkovic-Savic e Luis Alberto vanno entrambi verso un posto da titolare SARRI: "PARTITA POTENZIALMENTE DECISIVA"

La Lazio torna in campo in Europa League e lo fa in una partita dal peso specifico elevato per il passaggio del turno. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in Francia sul terreno dell'Olympique Marsiglia, formazione che ha costretto Immobile e compagni allo 0-0 due settimane fa all'Olimpico e distante un solo punto dalla Lazio, oggi seconda, nella classifica del girone E. Fischio d'inizio alle 21 con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

OM, l'attacco lo guida Milik Nel 3-3-1-3 di Bielsa ci sarà Arkadiusz Milik al centro dell'attacco. Il centravanti polacco affronta da avversario Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli. Rispetto alla partita dell'Olimpico ci dovrebbe essere l'ex Roma Gerson al posto di Rongier. Guendouzi affiancherà Kamara, confermato in cabina di regia, con Payet e Under a completare il trio di fantasisti. Tra le vecchie conoscenze della Serie A ci sono anche Pau Lopez e Lirola.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-3-1-3) probabile formazione: Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, L. Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi; Gerson, Payet, Under; Milik. All.: Bielsa

Lazio: Muriqi titolare, Cataldi in regia Nella Lazio Ciro Immobile, acciaccato, è partito con la squadra ma al centro dell'attacco in partenza dovrebbe toccare a Muriqi, supportato da Felipe Anderson e Pedro (due gol nelle ultime due partite per lo spagnolo). Lazzari e Hysaj, ques'ultimo in vantaggio su Marusic, sono i favoriti per occupare le corsie difensive con Luiz Felipe e Acerbi al centro davanti a Strakosha. Al comando delle operazioni Cataldi è favorito nel ballottaggio con Lucas Leiva in regia, mentre Milinkovic-Savic (favorito su Basic) e Luis Alberto dovrebbero essere confermati a centrocampo.