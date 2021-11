Le parole di Igli Tare nel pre-partita a Sky Sport:

"Credo sia una partita decisiva nel nostro percorso in Europa. Il rinnovo di Sarri? E' una scelta condivisa anche da una sua richiesta dopo il suo primo impatto a Roma: ha visto come si lavora a Formello, credo sia un gesto dovuto per dare un segnale forte al percorso. Siamo nella prima fase, serve pazienza ma vogliamo dare un segnale per il futuro. La nostra priorità è l'ordine in campo della squadra: abbiamo trovato la strada giusta, dovremo essere bravi a dare continuità. Si tratta di un sistema di gioco difficile da applicare, ma quando sarà automatizzato la squadra potrà dare tanto in Italia e in Europa"