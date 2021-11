Seconda nel suo gruppo alle spalle del Galatasaray, la Lazio è impegnata nella trasferta di Mosca per proseguire la sua marcia verso i sedicesimi di Europa League. Provino ok per Immobile, che gioca regolarmente al centro del tridente, completato da Felipe Anderson e Zaccagni. In difesa Patric al posto di Lazzari. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD