La squadra di Sarri vince 3-0 sul campo della Lokomotiv e resta in corsa per un posto diretto agli ottavi. Un paio di tentativi per parte nei primi minuti, poi dopo la chance di Maradishvili i biancocelesti sfiorano il gol con il colpo di testa di Basic, sventato sulla linea da Rybus. Nella ripresa Immobile segna due volte su rigore (il primo assegnato con l'on field review). Pedro firma il tris a tre minuti dal termine, traversa di Milinkovic-Savic nel recupero