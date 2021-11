La squadra di Spalletti perde 2-1 a Mosca, viene agganciata dallo Spartak al comando del gruppo C e si complica la vita per l'accesso alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Azzurri subito sotto con il rigore di Sobolev (fallo di Lobotka su Promes) e sfortunati con Elmas e Zielinski, fermati da un ottimo Selikhov. Sobolev firma la doppietta alla mezz'ora. Nella ripresa ecco l'assedio del Napoli: Di Lorenzo si vede annullare il gol trovato poi da Elmas, ma nel finale non arriva il 2-2