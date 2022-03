Bayer Leverkusen-Atalanta, le probabili formazioni

Gasperini schiera gli stessi dell'andata, con la sola modifica di Palomino dal 1'. Confermati Hateboer e Zappacosta sugli esterni. Tra i tedeschi torna Demirbay, squalificato nella gara di Bergamo, ma non ci sarà Wirtz per infortunio. Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Atalanta, in diretta alle 18:45 su Sky Sport 253 e Sky Sport Uno

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League per l'Atalanta, che affronterà in trasferta il Bayer Leverkusen. All'andata finì 3-2 per i bergamaschi, con Luis Muriel sugli scudi e autore di una doppietta. Calcio d'inizio alle ore 18:45 in diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Bayer Leverkusen, torna Demirbay. Assente Wirtz leggi anche Brutto infortunio per Wirtz, salterà l'Atalanta Due cambi per Seoane rispetto alla sfida di Bergamo. Riprenderà posto in trequarti Demirbay, squalificato all'andata, al posto di Wirtz alle prese con un grave infortunio, mentre in mediana giocheranno Palacios e Aranguiz. L'altro cambio riguarda la difesa, con Fosu-Mensah che giocherà a destra al posto di Frimpong, con Bakker a sinistra e la coppia Tapsoba-Tah centrali. Gli esterni a supporto di Alario saranno Moussa Diaby - in gol all'andata - e Paulinho.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1) La probabile formazione: Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario. Allenatore: Seoane.

Atalanta, gioca Muriel. Dal 1' Palomino leggi anche Atalanta-Genoa 0-0. HIGHLIGHTS Gasperini dovrebbe apportare una sola modifica all'undici iniziale rispetto all'andata: panchina per Djimsiti, titolare Palomino a completare il reparto con Toloi e Demiral. I due esterni saranno Zappacosta e Hateboer, entrato solo nel secondo tempo contro il Genoa in campionato. Confermati De Roon e Freuler come all'andata, con Koopmeiners sulla linea dei trequartisti.. In avanti giocheranno Malinovskyi e Luis Muriel, protagonista all'andata.