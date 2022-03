Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è questa la diagnosi pubblicata dal club tedesco in una nota sul proprio sito. Il talento classe 2003 starà fuori "diversi mesi", niente ritorno contro l'Atalanta in Europa League. Nella stessa partita (persa 1-0 col Colonia) out dopo 13' anche Frimpong

Niente Atalanta per Florian Wirtz. Ma lo stop andrà ben oltre il solo ritorno degli ottavi di Europa League contro Gasp&Co. La prima diagnosi pubblicata dal sito ufficiale del club tedesco dopo l'infortunio al 25' di Leverkusen-Colonia è infatti delle peggiori: "Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno del centrocampista Florian Wirtz per molto tempo. Il 18enne si è l esionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella partita di domenica pomeriggio - si legge nel comunicato ufficiale -. Questa è la diagnosi di una risonanza magnetica immediata. Il club sarà quindi senza Wirtz per diversi mesi ". Il classe 2003 era uscito in barella visibilmente dolorante. Immediatamente dopo la sua uscita dal campo, la regia tedesca aveva pescato la poltroncina dello stadio vuota di Völler (l'ex Roma da anni dirigente del club) che si era precipitato negli spogliatoi colta la gravità dell'infortunio. Out dopo 13' anche Frimpong , ma sull'esterno il club non ha comunicato nessun aggiornamento.

Niente Atalanta per Wirtz

Talentino classe 2003, Florian Wirtz è il nuovo gioiello in casa Leverkusen (che in passato aveva sfornato, tra gli altri, Kai Havertz, match winner dell'ultima finale di Champions). Sette reti e dieci assist stagionali per lui, compreso uno nell'andata di coppa contro l'Atalanta per il momentaneo 1-0. Assenza sicuramente pesante in casa Leverkusen: contro la squadra di Gasperini nel ritorno degli ottavi di Europa League, e per tante altre partite, non ci sarà.