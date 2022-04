Partita bellissima a Lipsia: una meraviglia di Muriel porta avanti l'Atalanta, nella ripresa l'autogol di Zappacosta. Pochi secondi prima Musso aveva parato un rigore ad André Silva. Quattro legni (due per parte: Pasalic e Koopmeiners, André Silva e Szoboszlai) e tantissime occasioni fino all'ultimo minuto. Il 14 aprile il ritorno a Bergamo per determinare chi va in semifinale