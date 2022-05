Eintracht Francoforte-West Ham 1-0: video, gol e highlights

Dopo aver vinto all'andata, l'Eintracht si conferma anche al ritorno e stacca il biglietto per la finalissima di Europa League dove affronterà i Rangers. Il West Ham resta in dieci dal 19' per il rosso a Cresswell e va sotto anche nel punteggio poco dopo, l'unica rete porta la firma di Santos Borré. Inutili i tentativi di riaprire il match della squadra di Moyes (espulso anche lui)