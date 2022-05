Rangers-Lipsia 3-1: video, gol e highlights

Ibrox guida la rimonta e vale la finalissima di Siviglia per i Rangers, che ribaltano la sconfitta in Germania facendone tre al Lipsia. Sblocca il solito terzino goleador Tavernier al 18'. Poco dopo bis di Kamara. La squadra di Tedesco si sveglia solo a 20' dalla fine e trova il gol che riporta tutto in equilibrio con Nkunku, ma all'80' Lundstram firma in mischia la rete che vale la finale (che sarà contro l'Eintracht)