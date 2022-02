Il gol di Immobile nel primo tempo aveva illuso la squadra di Maurizio Sarri costretta alla rimonta dopo l'1-2 dell'andata. Il Porto trova il pareggio su rigore con Taremi (assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic) e va avanti a metà ripresa con Uribe. Cataldi pareggia nel recupero dopo tante occasioni sprecate ma non basta per andare agli ottavi