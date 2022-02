Olympiacos-Atalanta 0-3: video, gol e highlights

Dopo il successo in rimonta per 2-1 nel match d'andata, l'Atalanta stravince in Grecia e passa agli ottavi. Al 40' sblocca il match Maehle con un bel tocco di punta che beffa la difesa avversaria. Nella ripresa bis di Malinovskyi che segna e mostra sotto la maglia la scritta "No war in Ukraine". Due minuti dopo sempre lui firma una magia per il 3-0 da lontanissimo