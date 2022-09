Il Midtjylland domina il match della MCH Arena e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol (Paulinho al 26' e Kaba al 30'); nella ripresa palo direttamente da corner di Luis Alberto, sulla ripartenza rigore per i danesi che Evander al 52' non sbaglia. Milinkovic-Savic al 57' realizza il 3-1, ma i biancocelesti incassano altri due gol da Isaksen al 67' (deviazione vincente dopo la respinta di Provedel sul secondo rigore assegnato ai danesi) e Sviatchenko al 72'

MIDTJYLLAND-LAZIO: TABELLINO E HIGHLIGHTS