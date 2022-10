La Roma sfida all'Olimpico il Betis Siviglia in un match chiave per la qualificazione nel girone C di Europa League: dopo la sconfitta all'esordio con il Ludogorets e il successo sull'Helsinki, i giallorossi affrontano la capolista del raggruppamento. Mou si affida a Belotti con Zaniolo e Dybala a supporto. Roma-Betis è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21

Dopo il successo in rimonta sull'Inter in Serie A la Roma si rituffa nell'Europa League, a caccia di punti contro il Betis Siviglia capolista del girone C. I giallorossi non possono più sbagliare, dopo aver perso la sfida d'esordio contro il Ludogorets e aver vinto 3-0 contro l'Helsinki nella 2^ giornata. Di seguito le probabili formazioni della sfida dell'Olimpico, visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 21.