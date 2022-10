Stop in rimonta per i giallorossi, che perdono 2-1 all'Olimpico e scivolano a -6 dal Betis nel gruppo C di Europa League. In avvio palo di Fekir che poi si infortuna, quarta partita di fila in gol per Dybala che non sbaglia su rigore (mano di Ruibal). Prima dell'intervallo pari di Rodriguez, traversa di Zaniolo e strepitoso Bravo sulla Joya e su Cristante. Nel finale il colpo di testa decisivo di Luiz Henrique e l'espulsione diretta di Zaniolo

