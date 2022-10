La Lazio vuole tornare a brillare anche in Europa League. Dopo la netta sconfitta col Midtjylland e il pareggio in Austria, i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz all'Olimpico in una sfida di grande importanza in chiave qualificazione. Gli uomini di Sarri hanno 4 punti in classifica, come le altre squadre del girone F. Serve dunque vincere per non complicare ulteriormente la situazione nel raggruppamento. Per questo l'allenatore biancoceleste ha intenzione di fare poco turnover rispetto alla convincente prova contro la Fiorentina (4-0 al Franchi). Di seguito la probabile formazione della Lazio in vista della 4^ giornata di Europa League.