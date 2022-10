Calendario quarta giornata Europa League

Giovedì 13 ottobre si gioca la quarta giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Alle 18.45 e alle 21 le due squadre italiane in campo: Roma e Lazio

G iovedì 13 ottobre , appuntamento con la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/2023 . Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite , anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea , nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 . Su Sky Sport Uno , Sky Sport 24 e anche su Sky Sport 4K , alle 18 e alle 23 studi pre e post-partita con Leo Di Bello alla conduzione; con lui, Beppe Bergomi , Matteo Marani e Andrea Marinozzi . Su Sky Sport 24 , studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Due le squadre italiane in Europa League, la Roma e la Lazio, in campo per primi i giallorossi alle ore 18.45, impegnati in trasferta contro gli spagnoli del Betis Siviglia. Alle 21 sarà la volta della Lazio, che all’Olimpico ospiterà gli austriaci dello Sturm Graz, con match in diretta anche su Sky Sport 4K e in chiaro su TV8.