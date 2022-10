Betis-Roma, le probabili formazioni

Mourinho prepara quattro cambi rispetto alla gara di campionato contro il Lecce ed è pronto a lanciare il Gallo Belotti accanto ad Abraham. In difesa torna Spinazzola, sulla trequarti Pellegrini. Nel Betis out Fekir, c'è Canales al suo posto. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Condividi

Dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana all'Olimpico, la Roma di José Mourinho è chiamata a riscattarsi contro il Betis Siviglia. I giallorossi non potranno contare su Dybala e Zaniolo, mentre Manuel Pellegrini dovrà fare a meno di Fekir. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, telecronaca di Massimo Marianella e commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Angelo Mangiante.

Nel Betis out Fekir, Canales dall'inizio Solo un cambio nell'undici visto a Roma per Manuel Pellegrini, che schiererà Canales sulla trequarti al posto dell'indisponibile Fekir. Per il resto spazio al solito 4-2-3-1, con Bravo in porta e Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe e Miranda in difesa. In mediana ci saranno Guardado e William Carvalho, mentre sulla trequarti Joaquín, Canales e Rodri agiranno alle spalle dell'unica punta Willian José. BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, William Carvalho; Joaquín, Canales, Rodri; Willian José. All. Pellegrini.