I giallorossi cercano in casa del Betis punti per risollevarsi in classifica e sperare ancora nella qualificazione al prossimo turno di Europa League. Mourinho sceglie Belotti come spalla di Abraham per un tandem d'attacco inedito: alle loro spalle c'è Pellegrini. Sulla fascia sinistra torna Spinazzola. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD