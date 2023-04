Dopo il successo per 1-0 allo Stadium, la Juventus è chiamata a un'altra grande partita all'Alvalade contro lo Sporting Lisbona. Allegri manda in campo dal 1' Chiesa e Miretti. Di Maria alle spalle di Vlahovic. Portoghesi con Trincao e Edwards nel tridente d'attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ROMA-FEYENOORD LIVE