Dopo il successo dell'Olimpico contro il Bayer Leverkusen per 1-0, la Roma va in Germania per guadagnarsi l'accesso alla finale di Europa League. Mourinho schiera il doppio centravanti Belotti-Abraham con Pellegrini e Bove a centrocampo con Matic. Cristante in difesa. Xabi Alonso punta su Azmoun come riferimento offensivo affiancato da Wirtz e Diaby. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

