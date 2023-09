Dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, l'Atalanta torna in Europa e affronta gli esordienti del Rakov. Gasperini manda in campo dal 1' De Ketelaere alle spalle di Muriel e Lookman, Koopmeiners a centrocampo. Rakov con Zwolinski terminale offensivo supportato da Yeboah e Kochergin. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD