L'Atalanta non sfrutta la superiorità numerica per tutto il secondo tempo e si fa riprendere dallo Sturm Graz. In Austria padroni di casa avanti con Prass (decisiva la deviazione di Toloi). Poi ci pensa un grande Muriel, che nel primo tempo firma la doppietta personale con un gran gol all'angolino e con un rigore concesso dal Var. Lo Sturm resta in 10 a inizio ripresa, ma la Dea non sfonda e Wlodarczyk pareggia su un altro rigore dato dal Var. Gasp resta in testa al girone con 7 punti

