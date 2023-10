Con una prova di grande maturità, i giallorossi vincono lo scontro diretto in testa al girone e adesso lo guidano a punteggio pieno. Avvio fulminante, con Bove in gol dopo 43 secondi, sfruttando una palla rubata da El Shaarawy. Al 17’ il raddoppio di Lukaku, che servito ancora da El Shaarawy scarica in porta un gran sinistro. Nella ripresa Roma in controllo, con Lukaku ed El Shaarawy (traversa) vicini al tris