Sturm Graz-Atalanta 2-2: video, gol e highlights

Un Super Muriel non basta all'Atalanta, che nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa si fa riprendere dallo Sturm Graz. In Austria padroni di casa avanti con Prass, il cui tiro è deviato in maniera decisiva da Toloi. Poi sale in cattedra Muriel, che firma il pari con un gran destro all'angolino e poi raddoppia spiazzando il portiere su rigore dato dal Var. Hierlander viene espulso ma la Dea non ne approfitta: il Var concede un altro rigore, stavolta agli austriaci, e Wlodarczyk firma il 2-2 finale