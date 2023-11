Dopo le sconfitte in campionato contro Lazio e Juventus, la Viola non brilla ma vince in Conference battendo per 1-0 il Cukaricki in trasferta grazie alla rete su rigore di Nzola. Fiorentina che adesso è in vetta al gruppo F a quota 8 punti a +2 su Genk e Ferencvaros. Prima della sosta per le nazionali, la squadra di Italiano è attesa dal match di campionato al Franchi contro il Bologna, mentre il prossimo appuntamento in Europa è quello del 30 novembre in casa contro il Genk

TUTTO SULLA PARTITA