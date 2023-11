Dopo il successo nella gara d'andata, la Roma può chiudere il discorso qualificazione. Mourinho pensa anche al derby di domenica, ma non rinuncia a Lukaku: in attacco con lui c'è Belotti, parte fuori Dybala. A sinistra non c'è Zalewski (influenza), gioca El Shaarawy. Paredes in regia, riposa Cristante. In porta Svilar. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

