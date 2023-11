La Roma cade a Praga e rimanda il discorso qualificazione. I giallorossi non tirano mai per tutto il primo tempo e iniziano la ripresa andando sotto dopo il gol di Jurecka. Masopust con un bel diagonale da fuori fa 2-0: lo Slavia aggancia la Roma in vetta al girone, con il vantaggio della differenza reti a parità di gol fatti negli scontri diretti

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’