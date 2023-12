Una passerella verso gli ottavi di finale di Europa League per l'Atalanta, già certa del primo posto nel girone. Per Gasperini, nella trasferta in Polonia, ampio turnover: giocano Bonfanti, del Lungo, Adopo e Zortea. Davanti Muriel e De Ketelaere. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD